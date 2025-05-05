İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına Kurban satışı için ön kayıtlar başladıKOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtları almaya başladı

Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler için ön kayıtlar alınmaya başlandı.

Modern Hayvan Pazarı kurban satış alanında sınırlı sayıda yer tahsisi yapılacağından 5 Mayıs Pazartesi, 6 Mayıs Salı ve 7 Mayıs Çarşamba günleri saat 10.00 – 16.00 arasında kurbanlık hayvan satıcılarının ön kayıtları alınacak.

Hayvan sahiplerinin Modern Hayvan Pazarında yer alan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.