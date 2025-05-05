Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı, 05.05.2025 tarihinde adeta nikah maratonuna sahne oldu. Rakamların simetrik uyumu ve kolay hatırlanabilirliği nedeniyle büyük anlam yüklenen bu özel gün, evlenmek isteyen çiftlerin akınına uğradı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Nikah Sarayı’nda sabah saatlerinden itibaren başlayan nikah törenleri gün boyunca aralıksız devam etti.

Bu özel tarihi ölümsüzleştirmek isteyen 21 çift, aylar öncesinden başvurularını yaparken, nikah memurları da yoğun talebi karşılamak için özveriyle çalıştı. Nikah Sarayı’nda her 20 dakikada bir nikah kıyılırken, organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için personel tam kadro görev başındaydı. Nikah törenleri gerçekleştirilen çiftler ve aileleri büyük bir mutluluk yaşarken, bu anlamlı günde “evet” demenin heyecanı da yüzlere yansıdı.

Nikah Sarayı, 05.05.2025 tarihinde onlarca çifte mutluluğa giden kapıları açarken, bu özel gün Malatya’da aşkın, birlikteliğin ve hatıraların buluştuğu bir güne dönüştü.

Nikah Sarayı’nda nikâhları kıyılan Başar ve Eda Keleş çifti, bugüne özel tarih almak için çok önceden müracaat ettiklerini söylediler. Eda Keleş, “Öncelikle bu özel günde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bizi burada konuk etmesinden dolayı onur duyduk” dedi.