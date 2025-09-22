İzmit Belediyesinin sokakta yaşayan can dostlarımız için geçtiğimiz haftalarda temelini attığı Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi – Dost Pati Yaşam Alanı inşaatı hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlar için başlatılan ve yapım süresi 10 ay olarak belirlenen proje, Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde sürdürülüyor. T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 75 dönümlük arazinin yaklaşık 7 dönümlük kısmında hayata geçirilen merkezde, bakıma ihtiyacı olan patili dostların güvenli ve sağlıklı koşullarda tedavi edilmesi ve rehabilite sürecinin ardından kendileri için ayrılan serbest dolaşım alanlarında yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.

Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan yerleşkede, ilk etapta üç serbest dolaşım alanı ve rezerv bir dolaşım alanı bulunuyor. Proje kapsamında muayene odası, ameliyathane, ameliyat sonrası bakım odaları, karantina bölümü, mama hazırlık ve depo alanlarının yanı sıra büyük bir depo binası da yer alacak.

PATİLİ DOSTLAR İÇİN DÖRT MEVSİM KONFOR

Hayvanların bakım alanlarında ısıtma sistemleri kurulurken, serbest dolaşım alanlarında yaz aylarında gölgelik sağlayacak pergolalar ve kışın korunmaları için kapalı barınak yapıları planlandı. İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Dost Pati Yaşam Alanı, sokak hayvanlarının güvenle barınacağı, tedavi ve bakım süreçlerini en sağlıklı koşullarda geçireceği modern bir merkez olarak kente kazandırılacak.