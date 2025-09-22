Uluslararası üne sahip analiz şirketi Gartner®, “2025 Kurumsal Depolama Platformları için Magic Quadrant” raporunu yayınladı. Huawei, Gartner® Magic Quadrant™ 2025 Kurumsal Depolama Platformları raporunda lider olarak yer aldı. Huawei, Liderler Quadrant listesinde yer alan tek Kuzey Amerika dışından tedarikçi oldu.Media OutReach Newswire / ÇİN (İGFA) - Huawei Veri Depolama, yapay zeka uyumlu veri platformu, sağlam veri dayanıklılığı ve verimliliği ile gelişmiş akıllı veri yönetiminden yararlanarak teknolojik yenilikleri ilerletmeye devam ederken, hibrit bulut, yapay zeka ve kritik iş kullanım senaryolarında işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamaktadır.

Huawei'nin Veri Depolama çözümleri, dünya çapında 150'den fazla ülke ve bölgede kullanılmakta olup, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde finans, telekomünikasyon, üretim, sağlık, hükümet ve kamu hizmetleri gibi sektörlerdeki bir çok müşteriye hizmet vermektedir.

Huawei depolama ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu adresi ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/products/storage

Gartner, Kurumsal Depolama Platformları için Magic Quadrant, Jeff Vogel, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, Joseph Unsworth, 2 Eylül 2025

