Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören minik öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin, gelişen dünyaya uyum sağlayan, geleceğe güvenle bakan, yenilikçi ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilen çocuklar yetiştirme vizyonu doğrultusunda hizmete sunduğu Yeşilova, Tüysüzler, Şirintepe, Erenler Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun yanı sıra CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve birçok veli katıldı.

KEPLERİNİ ATTILAR

Programda, minik öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunarken, gösterilerin sonrasında da kep atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, minik öğrencileri tebrik ederken tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Onları birey olarak gördük ve bu şekilde eğitim verdik. Velilerimizden ve çocuklarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Türkiye’nin gelecekteki aydınlık yüzleri olarak onları yetiştirmek istiyoruz. Atatürk’ün mücadelesine, devrimlerine bağlı bireyler olacak çocuklarımız. Çocuklarımızdan çok umutluyuz” dedi.