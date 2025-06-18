Bursa'da İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi 260 aileye haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 14 bin 305 öğün sıcak yemek ulaştırdı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli iş birliğinde şehirde gönüller yapmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine el uzatan, yaşlıları gözeten, yetimlere kol kanat geren faaliyetleriyle dikkat çeken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yılın 365 günü kimin ihtiyacı varsa yanında yer alıyor.

HER GÜN 2 ÖĞÜN YEMEK KAPI KAPI DAĞITILIYOR

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün en önemli faaliyet alanlarından biri sıcak yemek yardımları olarak öne çıkıyor. 65 yaş üstü, sağlık durumu yemek yapmaya elverişsiz olan ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan hasta, yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi ailelere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere her gün düzenli olarak yemekleri kapılarına kadar götürülüyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından hazırlanan yemekler, yetişkin bir insanın günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde kalori değerine sahip, kaliteli, lezzetli ve doyurucu olarak özel şekilde hazırlanıyor. Profesyonel aşçılarca sağlık standartlarına uygun mutfakta 6 çeşit kahvaltılık ve 4 çeşit yemekten oluşan akşam yemeği, vakumlu kaplarla steril şekilde dağıtıma hazırlandıktan sonra resmi dağıtım aracı ile soğumadan sıcak bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakılıyor.

6 AYDA 14 BİN 305 ÖĞÜN SICAK YEMEK YARDIMI YAPILDI

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşlerinden yapılan açıklamada, 2024 yılında 584 aileye 29 bin 162 öğün yemek yardımı gerçekleştirildiği ifade edildi. 2025 yılının ilk 6 ayında ise bugüne kadar 260 aileye 14 bin 305 öğün sıcak yemek yardımı yapıldı.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yaşlılara yönelik yaptığı başkaca hizmetler de var. Aylık düzenli gıda yardımı alan ancak yaşlılık ve sağlık problemleri sebebiyle alışverişlerini yapamayan ailelerin alışverişleri müdürlük ekiplerince yapılarak evlerine teslim ediliyor. Yılın belirli dönemlerinde ve bayramlardan önce 65 yaş üzeri, kendi ev temizliğini yapamayan ve yardım edecek yakını olmayan vatandaşların evlerine gidilerek ev temizlikleri yapılıyor. Yine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek bayramları tebrik edilerek hediyeler takdim ediliyor.