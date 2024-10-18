İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri’nde verilen diyetisyen hizmeti, 50 yaş üstü vatandaşların sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlayarak büyük beğeni topluyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sunulan ve vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanan diyetisyen hizmeti, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Asırlık Çınar Evleri’nde de veriliyor. Özellikle 50 yaş üstü vatandaşların faydalandığı bu hizmet, yaşlı bireylerin sosyal, fiziki ve psikolojik açıdan daha aktif olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERLERİ

Asırlık Çınar Evleri, 50 yaş üstü vatandaşlar için çeşitli sosyal etkinlikler, eğitimler ve seminerlerle dolu bir yaşam alanı sunuyor. Bu merkezler, yaşlı bireylerin hayatın içinde aktif kalmasını sağlarken, kaliteli bir yaşam sürmelerine de destek oluyor. Sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Serdar Asırlık Çınar Evi’nde Uzman Diyetisyen Gizem Aydın Yüksel her ay düzenli olarak "Sağlıklı Beslenme Seminerleri" veriyor.

2 AYDA 17 KG VERDİ

Uzman Diyetisyen Yüksel’in danışmanlığında diyet programını uygulayan Nurşen Hanım, iki aylık süreçte toplamda 17 kilogram vererek sağlıklı yaşama adım attı. Yüksel, bu başarıyı şu sözlerle ifade etti: "Herhangi bir anti-diyabetik ilaç kullanmadan ve cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan, yalnızca diyet ve egzersizle insülin direncinin önüne geçtik."