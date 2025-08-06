İzmit Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Kuloğlu Küme Evler mevkiinde mahalle halkının sosyal etkinliklerde kullanması amacıyla sundurma inşa ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni yaşam alanlarını kazandırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Orhaniye Mahallesinde sosyal alan ihtiyacını karşılamak adına sundurma inşa etti.

Toplam 210 metrekarelik alana yapılan sundurma, mahalle sakinlerinin cemiyet, mevlit ve toplantı gibi çeşitli etkinliklerinde konforlu bir alan sunacak.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen çalışma, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.