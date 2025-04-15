İzmir Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Özden, Sırbistan'daki ISF U15 Gymnasiade'de 41 kg Taekwondo dalında dünya ikincisi oldu.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun (ISF) 2025 yılı faaliyet programı kapsamında, 04 - 14 Nisan 2025 tarihleri arasında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen "ISF U15 Gymnasiade" turnuvasında ülkemizi başarıyla temsil eden Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu öğrencisi olan Yunus Emre Özden, 41 kg Taekwondo kategorisinde Dünya İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunus Emre Özden, daha önceki yıllarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettirmiş, 41 kg kategorisinde İzmir İkinciliği, 37 kg kategorisinde ise Türkiye ve Balkan Şampiyonluğu bulunan genç sporcumuz, Sırbistan’daki zorlu mücadelelerin ardından bu kez de Dünya ikinciliği elde ederek, hem ailesini hem de ülkemizi gururlandırdı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Yunus Emre Özden'i tebrik ederek, “Öğrencilerimizin azmi ve disiplinli çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyor; başta ailesi ve öğretmeni olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.