İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı su tankerleri, özellikle kırsal bölgelerde yangınların seyrini değiştiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir’den tanker kullanma ve yangınlara müdahale eğitimi alan İzmirli baba ve kızı da mucizeler yaratıyor. Bu yaz kendi mahallelerinin yanı sıra çevredeki köylerde çıkan yangınları söndürmek de için omuz omuza mücadele veren Abdullah Gün ile muhtar kızı Ebru Gün Köse, “Ormanların içinde bir sürü canlı yaşıyor. Bizim de hayat kaynağımız. O nedenle yangınlarda seve seve görev yapıyoruz” diyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarla mücadelesine yurttaşlar da gönüllü destek veriyor. Yangına Dirençli Köyler Projesi kapsamında yangına ilk müdahale için su tankeri kullanma eğitimi alan köy sakinleri, İzmir İtfaiyesi Gönüllüsü oluyor. Birçok ilçede olduğu gibi Güzelbahçe’de de projeye destek veren gönüllüler, yangınlara müdahale ederek büyük felaketleri önlüyor. O kahramanlardan biri de Abdullah Gün ile kızı Ebru Gün Köse…

Aynı zamanda İzmir’in en genç muhtarlarından biri olan Çamlı Mahallesi Muhtarı 28 yaşındaki Ebru Gün Köse, babasının doğa ve ormanlar yok olmasın diye verdiği mücadelenin mirasçısı. Yakın bölgelerde yangın ihbarı aldıkları zaman traktöre binen baba-kız, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar omuz omuza alevlerle savaşıyor.

“TANKERLER YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, “Şu anda dağıttığımız ve kullanılan 588 tankerimiz var. Bu yıl yaz sezonu yangınlarla başladı. Kimi yerlerde tankerler itfaiye ekibi olay yerine varana kadar yangının büyümesini önledi. Büyük orman yangınlarında, yangın koridorunda su taşıma açısından da önemli katkıları oluyor. Bu anlamda muhtarlar ve orman gönüllüleri ile dayanışma içerisinde çalışıyoruz” dedi.

“ACİL DURUMLARDA 112 ARANMALI”

Sıcaklıklıların çok yüksek olduğunu anımsatan Güzel, herkesin duyarlı olmasını isteyerek şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’de olması beklenen yaz yangınlarının 2-3 katını yaşıyoruz. O nedenle dikkatli olmalıyız. Artık topyekûn bir mücadele içerisinde olmak zorundayız. Yurttaşların açık ateş yakmaması gerekiyor. Küçük gibi görünen sigara izmaritinden olay başka bir boyuta varabiliyor. O nedenle sigara izmaritini atmamak gerekiyor. Açık ateş gördüğümüzde söndürebilecek durumdaysak söndürmeliyiz. Yoksa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmalı. Hobi bahçelerinde genellikle kaynak makinası kullanımından yangın çıkıyor. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor.”

“YANAN ORMANLARIN İÇİNDE BİR SÜRÜ CANLI YAŞIYOR”

Güzelbahçe Çamlı Köyü’nde yaşayan orman gönüllüsü 61 yaşındaki Abdullah Gün, bölgede çıkan bütün yangınlara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen su tankeri ile müdahale ettiklerini belirtti. Kızı Ebru Gün Köse ve damadının yanı sıra diğer çocukları ile bu işi gönüllü şekilde yürüttüklerini anlatan Abdullah Gün, “Elimizden geldiği kadar yangınların söndürülmesi için destek veriyorum. Çünkü doğayı korumak lazım, insanların oksijene ihtiyacı var. O nedenle seve seve her tarafa koşuyorum. Ömrüm, yangınlarla mücadele etmekle geçti. İnsanlarımız lütfen duyarlı olsun. İzmariti söndürmeden atmasınlar. Yanan ormanların içinde bir sürü canlı yaşıyor. Empati yapsınlar. Lütfen herkes dikkatli olsun” dedi.

“YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMALIYIZ”

Çamlı Muhtarı Ebru Gün Köse de mahallenin dört tarafının ormanla kaplı olduğunu belirterek, “Buraya gelen insanlar da doğası ve ormanı için geliyor. Bizler yaşam alanlarımızı korumalıyız. Gelenlerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Biz topraklarımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yangın çıkarsa diye panik halindeyiz. O nedenle dikkatli davranıyoruz” dedi. Babasıyla yangın söndürmeye gittiği zaman kendini güvende hissettiğini belirten Ebru Gün Köse, “Çünkü o aynı zamanda köyün bilirkişisi. Doğduğundan beri burada. Tüm ormanları ve ara yolları biliyor. Şimdi onun bildiklerini ben öğrenmeye çalışıyorum. O nedenle gittiği her yerde yanında olmaya gayret gösteriyorum. Babamın doğa ile olan bağı ve sevgisi bize de geçti. Bizi bu şekilde yetiştirdi” diye konuştu.

KÖYLÜLERİN YANGIN DAYANIŞMASI

Urla Birgi Mahallesi Muhtarı Sevil Duman da tam bir itfaiye neferi. Mahallesine yakın ormanlık alanda çıkan birçok yangının büyümesini, belediyenin verdiği su tankeri sayesinde önlediğini anlatan Sevil Duman, “Orman köyleri olarak gerçekten her zaman teyakkuzdayız. Bizim kendi traktörümüz var ve bu durum bize avantaj sağlıyor. Tanker sürekli traktöre takılı duruyor. Bize bölgemizde yangın olduğu yönünde ihbar geldiği zaman olay yerine varmamız 3-4 dakika. Köylülerimiz bu konuda çok duyarlı. O an köyde kim varsa hep birlikte olay yerine giderek, el birliği ile yangına müdahale ediyoruz. Tankerler ve gönüllüler olmasa yaşanacak sıkıntıları düşünmek bile istemiyorum. Gönüllüler yangın çıktığında nerede olursa olsunlar işlerini bırakıp bize destek oluyor. Bu yıl köyümüze yakın bir alanda yangın çıktı. Gidip hemen müdahale ettik. Yangına müdahale etmeseydik büyürdü. Ormanlık alanda önü alınamayabilirdi. Biz ilk müdahaleyi yaptığımız için yangın kısa sürede söndürüldü” dedi.

MUHTARLARDAN “DUYARLILIK” ÇAĞRISI

Yenice Mahallesi Muhtarı Aylin Çetinbaş da kırsal bir mahalle olduklarını, kuru otların ve tarım arazilerinin bulunması nedeniyle yangın tehdidinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Aynı gün içerisinde iki ayrı yangın çıktı. O nedenle öncelikle yurttaşlar kendi bahçelerini, tarım arazilerini temizlemeli. Herkes birbirini uyarır, bahçesini temizlerse tehlike azalır” diye konuştu.

Yelki Mahallesi Muhtarı Ayşe Görgülü ise dayanışma, iş birliği içerisinde yangınları söndürmek için mücadele ettiklerine değinerek, şunları söyledi: “Küçük sorumsuzluklar, büyük felaketlere neden oluyor. Lütfen herkes artık çok dikkatli ve duyarlı olsun. Bizim bu yıl canımız çok yandı. Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede çok büyük yangınlar çıktı. Artık dikkatli olalım.”

EĞİTİMLERLE YURTTAŞLAR BİLİNÇLENDİRİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü de muhtarlar ile yurttaşların yangınlar, afetler karşısında duyarlılığını artırmak için eğitimlerini sürdürüyor.