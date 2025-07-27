Ankara Keçiören Belediyesi ile TÜRKSOY iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, Kalaba Kent Meydanı’nda renkli görüntülerle devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Yeşil vatan için canla başla mücadele ederken şehit olan orman kahramanları nedeniyle birinci günü Kur’an tilaveti ile başlayan şölen, ikinci günde kültürel çeşitliliğin ve kardeşlik duygusunun ön plana çıktığı etkinliklerle dolu dolu geçti.

Programın ilk bölümünde, Geleneksel Âşık Atma Oyunu Turnuvası, Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun (KEÇHOT) sergilediği Seğmen, Bitlis ve Bilecik yöresi gösterileri büyük ilgi gördü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Keçiören Konservatuvarı Sanatçıları Canan Dökmetaş ve Figen Genç’in sahne aldığı müzikal, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sanat gösterilerinin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından, meydanı dolduran vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

YAŞASIN TÜRK DÜNYASI’NIN BİRLİĞİ

Programın ikinci bölümünde, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın Türk Dünyasından Sorumlu Başdanışmanı Feyzullah Budak, “Türk Dünyası” temalı bir konuşma yaptı. Budak, Türk milletinin tarihsel rolüne ve kültürel değerlerine dikkat çektiği konuşmasında, “Yaşasın Türk Dünyası’nın birliği” diyerek şunları söyledi:

“Türk dünyası, tarihten bugüne yaşamı şekillendiren güçlü bir kavramdır. Bu kavram gücünü öznesi olan Türk milletinden almaktadır. Tarih boyunca büyük fedakârlıklarla yurt edinmiş, yüksek ahlaki değerlere sahip bir milletten bahsediyoruz. Kaşgarlı Mahmud’un 'Divan-ı Lügat'it Türk' eserinde Türk milletine tanrısal bir misyon yüklendiği ifade edilirken, büyük Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken dayandığı en büyük hazine işte bu Türk’ün asaletiydi. Vatana olan bağlılığı ve uğruna gözünü kırpmadan ölüme gidebilme yeteneğiydi. Atatürk, ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!’ sözüne boyun eğebilen bir milletin lideriydi ve bu millete güveniyordu. Bu millete dayanarak ve güvenerek savaşları ve sonraki devrimleri yaptı.”

Feyzullah Budak, konuşmasında Türk milletine yönelik olarak Atatürk’ün verdiği üç temel mesajı ise şu sözlerle hatırlattı: “Çalış, emperyalizme karşı diren ve bütün bunları yaptıktan sonra adam gibi yaşa.”

TÜRK DÜNYASI GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

Programın sonunda Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen gösteri ekipleri sahne alırken, solistler ise yörelerine özgü türkü ve şarkıları seslendirdi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırım Tatarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan’dan gelen ekipler, sahnedeki kültürel performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Tüm vatandaşların davetli olduğu 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, 27 Temmuz Pazar akşamı da devam edecek.