Bursa'da Gürsu ve Kestel’de başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut, havadan müdahaledeki gecikmelere dikkat çekerek, ağaçlandırma çalışmalarının takipçisi olacaklarını kaydetti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde 26 Temmuz 2025 saat 17.00 civarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası ve bölge halkının fedakâr desteğiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, tüm Bursa halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Korkut, aynı anda Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan bölgelerinde de yangınların çıkmasının kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde art arda yaşanan orman yangınlarının ihmalkârlık ve hazırlıksızlığın vahim boyutlarını gözler önüne serdiğini belirten İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut, “İnsan hayatını riske atan, doğal yaşamı yok eden ve kentimizin ciğerlerini yakan bu felaketlere havadan müdahalenin gecikmesi, bu alandaki zafiyetin artık kabul edilemez olduğunu gösteriyor” dedi.

TMMOB Bursa olarak, yanan bölgelerde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını yakından takip edeceklerini ve toprağa, suya ve ormanlara kararlılıkla sahip çıkacaklarını vurgulayan Korkut, yangınla mücadelede özveri gösteren görevlilere, gönüllülere ve destek veren herkese teşekkür ederek, “Geçmiş olsun Bursa!” dileklerini iletti.