İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Yolculuk” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Lise düzeyinde katılımcıların yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Edebiyat Festivali, bu yıl 9. kez edebiyatseverlerle buluşacak.

“Edebiyat Yolculuktur” adıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, çocuk ve gençlerin edebiyata ve okuma-yazmaya olan ilgisini artırmak, ulusal ve uluslararası yayınlara dair bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak, festival adına kalıcı eserler bırakmak amacıyla “Yolculuk” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması yapıldı.

Ulusal düzeyde, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara devam eden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, jüri tarafından 204 eser değerlendirildi. Her kategoride birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olacak. Mansiyon alan üçer yarışmacıya da 5 bin TL ödülün yanı sıra plaket ve kitap seti hediye edilecek.

Eserlerin 9. İzmir Edebiyat Festivali Antolojisi’nde de yayımlanacağı öğrenildi.

ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA BİRİNCİLİK “KUŞLAR VE KAFESLER”E GİTTİ

Öykü Yarışması’na, ödül yönetmeliğine uygun 62 kişi öyküleriyle katıldı. Eserlerde birinciliğe “Kuşlar ve Kafesler”, ikinciliğe “Sessiz Güzergâh”, üçüncülüğe ise “Tren” adlı öykü layık görüldü.

Şiir Yarışması’na, ödül yönetmeliğine uygun 76 kişi şiirleriyle katılırken birinciliğe “On Altıncı Cadde”, ikinciliğe “Müteessir Kruvazem, Suskun Yolculuğum”, üçüncülüğe ise “Bir Yolcu Bir Şiir” adlı şiirleri layık görüldü. “Üç Şair Bir Ben”, “Dalgaların Ezgisi” ve “Bitmeyen Yolculuk” adlı şiirler ise mansiyon ile ödüllendirildi.

DENEME YARIŞMASI’NIN BİRİNCİSİ “GÖÇEBE HAYATIMIN TASVİRİ” OLDU

Deneme Yarışması’na ise ödül yönetmeliğine uygun 66 kişi denemeleriyle katıldı.

Bu kategoride değerlendirilen eserlerde ise birinciliğe “Göçebe Hayatımın Tasviri”, ikinciliğe “Ejderhalar ve Yollar”, üçüncülüğe ise “Yolunu Şaşırmışa Uçurumdur Dünya” adlı denemeler lâyık görüldü.