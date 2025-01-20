İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren öğrencilerin aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmesini sağlamak için spor etkinlikleri düzenledi. Havuz İzmir’de ebeveynleri ile yüzmek, Celal Atik Spor Salonu’nda jimnastik yapmak, basketbol ve voleybol oynamak isteyen çocuklar karnelerini yanında getirerek bu etkinliklerden ücretsiz faydalanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir’de öğrencilerin yarıyıl tatili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı programlarla çok renkli geçiyor. Tiyatrodan, gezilere, atölye çalışmalarından sinema gösterimlerine kadar çocukların dolu dolu bir tatil geçirmesi için hazırlanan etkinlikler arasında spor aktiviteleri de yer alıyor. Havuz İzmir’de ebeveynleri ile yüzmek, Macera Park’ta maceraya doymak, buz pistinde kaymak, Celal Atik Spor Salonu’nda cimnastik yapmak, basketbol ve voleybol oynamak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini göstererek spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanacak. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi’nde ücretsiz pasta yapım atölyesi de olacak. 15 kişilik kontenjanla sınırlı atölyeye başvurular gençlik merkezinden yüz yüze alınacak. 31 Ocak tarihine kadar sürecek etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi 293 30 94 numaralı telefon alınabilir.