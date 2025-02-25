İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde matematik eğitiminde dijital desteği artırmak ve hızlandırmak amacıyla 18 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde “Yapay Zekâ Destekli Dijital İçerik Oluşturma Eğitimi” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde “Yapay Zekâ Destekli Dijital İçerik Oluşturma Eğitimi” düzenlendi.

20 ilköğretim matematik öğretmeni ve 20 lise matematik öğretmeninin yer aldığı program, öğretmenlerin yapay zekâ teknolojilerini etkin kullanarak dijital ders içerikleri oluşturmalarını hedefliyor.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, yapay zekâ destekli dijital içerik üretimi yaygınlaştırma hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında,1000 öğretmene ulaşarakeğitim programları düzenlenmeyiplanlanıyor.Eğitimler, 25 Şubat 2025’te sınıf öğretmenlerine, 27 Şubat 2025’te ise fen bilimleri öğretmenlerine verilecek.

Temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde yenilikçi dijital içeriklerin üretildiği eğitim sürecinde, yapay zekâ destekli araçların matematik derslerinde kullanımı, öğretmenlere uygulamalı olarak gösterildi. Bu süreçte zaman tasarrufu sağlama, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirme ve öğretmenlerin motivasyonunu artırma açısından faydalar sunan yapay zekâ ile öğretmenler, ders içeriklerini daha hızlı ve etkili bir şekilde hazırlamayı deneyimledi. Öğretmenler, üretilen dijital içeriklerin öğrencilerin matematiksel terimleri daha iyi kavrayarak derse olan ilgilerini artıracağını belirtti.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Yahşi, Türkiye Yüzyılı Maarif Model’inde yer alan dijital okuryazarlık becerileri, finans okuryazarlık ve takım çalışması gibi becerilerle öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak istediklerini belirterek, "Yapay zekâ destekli dijital içeriklerin kullanımı, matematik ve fen bilimleri derslerinde evlatlarımızı teknoloji ile desteklerken eğitim sürecinin verimliliğini de artırıyor. Teknolojinin eğitimle buluştuğu ve yenilikçi bir öğrenme ortamı oluşturan buprogramda, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.