İzmir’de zeytinyağı üretimi ve ticaretini yapan firmalara yönelik başlattığı denetimlerde alınan numunelere yapılan analizlerde tağşiş ve taklit yapıldığı belirlendi. Denetimlerde zeytinyağı firmalarına büyük cezalar kesen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürünlere el koydu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde, laboratuvar analizleri, bu ürünlere tağşiş yapıldığını, tüketiciye saf zeytinyağı diye sunulan ürünlerin içinde farklı tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İhracata gönderilmek istenen zeytinyağlarının hem tağşiş edildiği hem de etiket bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı, zeytinyağların üretim tarihlerinde işletmelerin aslında faaliyette bile olmadığı tespit edildi.

SAHTEKÂRLIK ORTAYA ÇIKINCA CEZALAR YAĞDI

Yetkililer, sahtecilik yapan firmalara yüksek miktarda para cezası kesti. Tedarikçi olarak faaliyet gösteren ve üretim yapan 3 firmaya toplam 773 bin TL ceza verildi.

Ayrıca tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle yurtdışına ihraç etmeye çalışan ve üreten firmalar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatıldı.Tespit edilen sahte ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sahtecilikle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Şahin, tüketicilere de önemli uyarılarda bulunarak, zeytinyağının hem sağlık, hem de besleyicilik anlamında sofralarımızdan eksik edilmediği gıdalardan biri olduğunu belirterek, tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağına erişiminin güvence altına alınması için hep sahada olacaklarını söyledi. Gıda güvenliği bizim için en öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Şahin, "Yapılan kontrollerle halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit edip gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz. Bu olayda da tağşiş yapıldığı açıkça tespit edildi ve sorumlulara gerekli cezalar verildi. Vatandaşlarımızdan ricamız, merdiven altı üretim yapan, güvenilir olmayan kaynaklardan zeytinyağı satın almamalarıdır. Etiket bilgilerini dikkatle inceleyerek Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda platformundan ürünleri sorgulayabilirler. Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk görüldüğünde ALO 174 Gıda Hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Denetimlerimiz aralıksız sürecek, halkımızın sağlığını riske atan ve sahtecilik yapan firmalara karşı sert önlemler almaya devam edeceğiz." diye konuştu.