İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı Spor İstasyonu projesinin üçüncüsü Bostanlı Sahili’nde hizmete açıldı. İzmirlilerin 14 farklı branşta spor malzemesine ücretsiz ulaşıp spor yaptığı istasyonlar yakında Kültürpark ve İnciraltı’nda da olacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan spor istasyonlarının üçüncüsü, Karşıyaka’da hizmete açıldı.

Bostanlı Sahili’ndeki plaj voleybolu tesislerinin yanında yer alan istasyon gençler başta olmak üzere Karşıyakalıların ilgi odağı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İzmirliler, kimlikleri karşılığında, 14 branşa ait spor malzemelerini ücretsiz olarak kullanabiliyor. Spor istasyonundan; futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, tenis, bocce, badminton, fitness, yoga, pilates, step aerobik, bisiklet ve satranç malzemeleri alınabiliyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN SPOR YAPMALARINI İSTİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının yurttaşların spor malzemelerine kolay ve ücretsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Gürcan Temizel, “Vatandaşlarımız, spor malzemelerini yanlarında taşımadan rahatça burada gelip spor yapıyor. Onlara spor yapmaları konusunda her türlü kolaylığı sağlamak istiyoruz. Spor istasyonlarımız Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Karşıyaka Bostanlı Sahili’nde hizmet veriyor. Hem spor istasyonlarımızın sayısını hem de 14 branşta verdiğimiz desteği artırmayı hedefliyoruz. İnciraltı ve Kültürpark’ta yeni istasyonlarımız açılacak. ‘Herkes İçin Spor, Her Yerde Spor’ mottosuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstasyonun açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Samet Çoban, “Neredeyse her gün geliyorum. Burada spor yapmak çok eğlenceli oluyor. Böyle istasyonların açılması gerekliydi. Kimliğimizi verip buradan top alabiliyoruz. Basketbol topları eskiye göre daha pahalı. Ama buradan alıp sonra geri verebiliyoruz. Bence gayet güzel olmuş” dedi.