Hastanede yatan ve refakatçisi olmayan vatandaşın talebine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hızlıca yanıt verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ediyor. Günün her saatinde kent genelinde görev başında olan zabıta ekipleri, bu kez hastanede yatan bir vatandaşın talebine yanıt verdi.

HASTA VATANDAŞIN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne telefonla ulaşarak refakatçisi olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak pijama takımı talebinde bulunan vatandaşın bu isteği yerine getirildi. Gelen çağrı üzerine harekete geçen ekipler, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak pijama takımını temin etti ve hastaneye ulaştırdı.

Destek karşısında memnuniyetini dile getiren vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.