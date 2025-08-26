İzmir Planlama Ajansı (İZPA), 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleştireceği sergide 450 günlük çalışmalarının bir özetini İzmirliler ile paylaşacak. Sergi, 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Pakistan Pavyonu’nda gezilebilecek.İZMİR (İGFA) - Başlamasına sayılı günler kalan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) İzmir Planlama Ajansı da yerini almaya hazırlanıyor.

İZPA, yaklaşık 450 günlük çalışmalarından geniş bir kesiti, İEF kapsamında Pakistan Pavyonu’nda düzenleyeceği sergide İzmirliler ile buluşturacak.

Serginin, “bir vitrinden çok, İzmir’i birlikte konuşmaya, anlamaya ve tasarlamaya davet” niteliğinde olduğunu belirten İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmirlileri 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Pakistan Pavyonu’nda gezilebilecek olan sergiye davet etti.

Ajansın çeşitli uzmanlık alanlarından gelen ekibi tarafından analizlerle, araştırmalarla, katılımlarla ve tasarımlarla şekillenen ve sergide yer bulacak çalışmaları, İzmir’e dair ortak bir aklı ve birlikte üretme iradesini yansıtmayı amaçlıyor.

SERGİDE DÖRT BÖLÜM YER ALIYOR

Dört ana bölümden oluşacak olan sergide, hem ajansın çalışma yöntemlerine hem de İzmir’in bugününü ve geleceğini nasıl düşündüğüne dair bir çerçeve sunulacak. Serginin ilk bölümünde, kentle ilgili güncel çevresel ve mekânsal riskleri anlamaya yönelik analiz çalışmaları yer alırken, ikinci bölüm bu analizlerden beslenen eylem planları ve İZPA tarafından oluşturulan yayınlardan oluşacak.

Ajansın gerçekleştirdiği İzmir’i birlikte düşünme ve birlikte şekillendirmeyi amaçlayan katılımcılık odaklı çalışmalar ise serginin üçüncü bölümünde kendisine yer bulacak.

Serginin dördüncü ve son bölümünde ise ajansın, 2030 yılından 2054’e ve oradan 2074’e uzanan zaman diliminde İzmir’e dair planları, vizyonu, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri paylaşılacak.