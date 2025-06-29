Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ediyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

???? İzmir / MenderesKuyucak mevkiinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. pic.twitter.com/uTSWd5nGHf— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 29, 2025

Yangının, Menderes’in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.