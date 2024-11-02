Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on beşinci durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde sahne sevilen şarkıcı Fatma Turgut’un oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda kurulan sahnede konser veren Fatma Turgut, on binlerce İzmirli’ye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü sanatçı; Bir Varmış Bir Yokmuş, İkimizden Biri, Ağlamam Zaman Aldı, Sen Ona Aşıksın gibi sevilen şarkılarını konsere katılan on binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyledi.

Turgut sahnede yaptığı konuşmada, “Evimde olduğum için ekstra heyecanlıyım. Ekibimden birçok insan da İzmirli. Evde olunca galiba biraz heyecanlanıyoruz” dedi.