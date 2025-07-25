İzmir'de Karabağlar Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Gezici Kütüphane” projesini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar’ın çeşitli noktalarında hizmet veren gezici kütüphane aracı, çocuklara kitapla buluşma imkânı sunuyor. Ekipler, park alanlarına kurulan stantlarda çocukların kütüphane üyeliklerini oluşturuyor, yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun kitaplar tanıtıyor ve ödünç kitaplar veriyor.

Etkinlikler sırasında çocuklara özel resim ve atölye çalışmaları da düzenleniyor.

KİTAPLARLA TANIŞAN ÇOCUKLAR YARATICILIKLARINI GELİŞTİRİYOR

Projeye katılan çocuklar, yalnızca kitap okuma alışkanlığı kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda hayal dünyalarını geliştiren etkinliklerle sosyal yönlerini de güçlendiriyor. “Hayalimdeki kütüphane” temalı resim etkinlikleri, çocukların projeye aktif katılımını sağlıyor.

Gezici Kütüphane, 5 Eylül’e kadar Karabağlar’ın birçok mahallesinde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencileri hedefleyen proje, kış aylarında da okullarda sürdürülecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, gezici kütüphane aracını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Helil Kınay, çocukların kitaplara kolay erişimini sağlamak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak adına bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirtti.