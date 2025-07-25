Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı bireylerin evde daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için 15 bini aşkın hasta karyolası ve bakım ekipmanını ücretsiz olarak vatandaşa teslim etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olan bireylere ve yakınlarına nefes aldırarak, onlara ait yaşam alanlarını daha huzurlu ve mutlu hale getiriyor. Bugüne kadar 15 bin 731 vatandaşa hasta karyolası dağıtan Büyükşehir bu desteğiyle hastalara ve yakınlarına nefes oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı bireyler için başlattığı destek programını sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, hasta karyolası ve bakım ekipmanları ücretsiz olarak temin ediliyor. Bugüne kadar 15 bin 731 adet hasta karyolası dağıtan Büyükşehir, 1.246 çevirme aparatı, bin 756 yemek masası ve 490 taşınabilir tuvalet aparatı ile hastaların ve yakınlarının hayatını kolaylaştırdı.

15 BİN 731 VATANDAŞA HASTA KARYOLASI

Hasta bireylerin temel ihtiyaçlarının başında gelen hasta karyolası desteği kapsamında bugüne kadar 15 bin 731 hasta karyolası vatandaşa ulaştırıldı. En yüksek dağıtım 2024 yılında 3 bin 383 adet ile gerçekleştirildi. Sünger yatak desteğiyle birlikte bakım konforu da artırılıyor. Bu kapsamda toplamda 16 bin 536 sünger yatak ihtiyaç sahiplerine temin edildi.

Yatağa bağımlı bireylerin hareket kabiliyetini kolaylaştırmak için 2022 yılından bu yana vatandaşa verilen çevirme aparatı, şimdiye kadar bin 246 vatandaşa ulaştırıldı. Bunun yanı sıra yatağa bağımlı kişilerin yemek yemesini kolaylaştıran aparatlar arasında bulunan bin 758 yemek masası ise özellikle son üç yılda yüksek oranda talep edildi.

7 BİN 465 PİKE VE NEVRESİM TAKIMI DAĞITIMI YAPILDI

Hasta bireylerin yatak konforunu artırmak amacıyla 7 bin 465 adet pike-nevresim takımı teslim edildi. 2022 yılından bu yana bu alandaki destek düzenli olarak artış gösterdi. Ayrıca ev içinde hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için özel olarak temin edilen 490 taşınabilir tuvalet aparatı, hijyen ve konfor açısından önemli bir katkı sağladı.