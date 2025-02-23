İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Sokaklara çöp atan, sigara izmaritlerini yerlere bırakan kişilere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmaya başlandı.İZMİR (İGFA) - Uğur Mumcu Parkı, Üçyol metro girişi, Fahrettin Altay Meydanı ve metro girişi gibi yoğun kullanılan alanlarda denetimler artırıldı.

Beş kişiden oluşan Çevre Hizmetleri Ekibi, ilçenin dört bir yanında temizlik kontrollerini sürdürüyor. Özellikle park alanlarında çiğdem kabuğu, içecek atığı gibi çöplerle çevreyi kirletenlere karşı işlem başlatılıyor. Yasal çerçevede cezai işlemler uygulanıyor

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi gereğince, çöplerini belirlenen alanlar dışına atan kişilere idari para cezası kesiliyor. Aynı şekilde, 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerine ait izmarit, paket, kağıt gibi atıkların çevreye atılması da yasak.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Hizmetleri Ekibi, ilçe genelinde temizlik kontrollerini sürdürüyor. Polis ekipleriyle koordineli yürütülen denetimlerde sokaklar, caddeler ve parklar düzenli olarak inceleniyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çevreyi temiz tutmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, “Daha temiz bir Karabağlar’da yaşamak hepimizin hakkı. Kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz” dedi.