İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, oteller ve kalabalık alanlarda yangın güvenliği denetimlerini yoğunlaştırdı. Eksiklik tespit edilen işletmelere süre veriliyor, aksi halde kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, turizm işletmeleri, alışveriş merkezleri ve eğitim tesisleri gibi yoğun insan bulunan alanlarda yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında acil çıkış kapıları, yangın merdivenleri, duman dedektörleri ve yönlendirme levhaları kontrol ediliyor.

Yataklı tesislerde kapıların yangına 30 dakika dayanıklı ve kendiliğinden kapanır olması gerektiği vurgulanıyor.

DENETİMLERDE ÖNE ÇIKAN EKSİKLİKLER

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Mehmet Ekim, günde yaklaşık 60 işletmeyi denetlediklerini, özellikle otellerde ciddi eksiklikler tespit ettiklerini belirtti. Ekim, “İşletmelerin çoğunda ruhsat ve itfaiye raporu var, ancak bunlara uyulmuyor. Kat ilaveleri, mutfak genişletmeleri ve merdivenlerin bozulması gibi sorunlar sıkça görülüyor. Raporlara sadık kalan işletme oranı sadece yüzde 10” dedi.

Yangın merdivenleri, duman dedektörleri ve acil durum aydınlatmalarının zorunlu olduğunu, ancak birçok tesiste bu standartların ihlal edildiğini ifade etti.

YANGIN KAPILARI VE DEDEKTÖRLERİN ÖNEMİ

Ekim, yataklı tesislerde iç koridora açılan kapıların yangına 30 dakika dayanıklı olması gerektiğini, bu kapıların duman ve alev sızdırmaz fitillerle donatılmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Adresli duman dedektörlerinin yangının yerini hızlıca tespit ederek tahliyeyi kolaylaştırdığını belirtti. Ayrıca, mutfaklardaki davlumbaz söndürme sistemlerinin eksikliğinin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, Bolu’da 78 kişinin öldüğü otel yangınını örnek gösterdi.

Son olarak işletme sahiplerine düzenli kontrol çağrısı yapan Ekim, “Herkes binasından sorumlu. Yangın önlemlerine uyulması hayat kurtarır” dedi.