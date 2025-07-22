Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a geliyor! Williams, Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri'nde 7 Ekim'de İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak.İSTABUL (İGFA) - Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da veren Williams, 'Live 2025' turnesinin son konserinde, Türkiye’nin en köklü ve başarılı etkinlik şirketlerinden Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul’un en prestijli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, yaz boyunca müzikseverleri yıldız isimlerle buluşturan Paribu Harbiye Açıkhava Konserlerinde 7 Ekim’de İTÜ Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul'da ilk konser olacağına inanamayan Robbie Williams, "Nasıl bu kadar kabalık ettim, değil mi? Bir de eşim yarı Türk, dolayısıyla çocuklarım da çeyrek Türk. Eşimi çok seviyorum, dolayısıyla onunla ilgili her şeyi seviyorum. Türkiye'de benim için özel bir yer çünkü eşimin kökleri beni bugünkü ben yapan şeylerden biri. Bu yüzden, orada çok fazla bulunmamış olsam da Türkiye’yi kalbimde çok özel bir yere koyuyorum. Kendimi sizden biri olarak görüyorum" dedi.