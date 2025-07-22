Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında icra memuru ve avukata yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilerken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın Sincan ilçesinde, Ankara Batı İcra Müdürlüğü’nde görevli icra memuru ve beraberindeki avukat, bir iş yerinde haciz işlemi gerçekleştirirken silahlı saldırıya uğradı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan görevli avukat ve vatandaşlara acil şifalar diledi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1947333635860009194

Bakan Tunç, olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve sürecin takip edildiğini vurguladı.