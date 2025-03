11 ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla paylaşım ve dayanışmanın en güzel örneği Güzelbahçe’de yaşanıyor. Güzelbahçe Belediyesi, iftar sofrasını yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evine kadar götürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kendi imkânlarıyla yapmış olduğu aşevinden Ramazan ayı boyunca her gün 600'den fazla insana iftar yemeği verecek olan Güzelbahçe Belediyesi, 65 yaş ve üstü evinde tek yaşayan ailelere her gün yemek götürmeye başladı.

Paylaşmanın ve bereketin en önemli ayında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirterek, "Her gün 600 den fazla vatandaşımıza yemek çıkacak şekilde aşevimizde yemek yapacağız. 3 mahallemizden servislerle merkezimize vatandaşlara hizmet sağlıyoruz. Sadece merkezimizde iftar yemeği vermiyoruz. Her gün, evinde yalnız yaşayan ve yoksul ailelerimize de evlerine yemek götürüyoruz. Her gün 60 ile 70 ailemizi ziyaret ederek evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Bu hizmeti ramazan ayı bittikten sonra da özellikle evinde yalnız yaşayan vatandaşlarımıza her gün öğlen ve akşam olmak üzere iki sefer yemek dağıtacağız" dedi.

Başkan Günay, belediye olarak Ramazan ayı boyunca dayanışmayı artırmak adına çeşitli sosyal yardımlar yaparak devam edeceklerini de kaydetti.