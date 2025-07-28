İzmir'de Çiğli Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçedeki moloz toplama çalışmalarını hızlandırılmış bir işleyişle ve 26 mahalleyi kapsayacak şekilde sürdürüyor. Belediye yetkilileri, bu çalışmayı yürütürken; molozun çöp olmadığını hatırlatıyor ve halkı bilinçlendirerek bu tür atıkları çöp konteynerları başta olmak üzere, gelişi güzel bir biçimde bırakmamaları gerektiğinin altını çiziyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli'de kapsamlı bir çevre temizliği programı uyguladıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; konuya ilişkin yaptığı açıklamada; temizlik hizmetlerini yoğunlaştırırken, yaz aylarının getirdiği olumsuz etkileri de ortadan kaldırmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Halk sağlığını, çevre temizliğini, kent estetiğini korumak için tempomuzu arttırırken; moloz toplama çalışmalarımıza da hız kazandırdıklarını kaydeden Başkan Yıldız, "Belediyemiz ekiplerinin üstün gayretlerine halkımızın bilinçli yaklaşımı eklenince ortaya istenen sonuç çıkıyor. Moloz toplama çalışmalarımızda da halkımızın bize ulaşarak talepte bulunması, iş akışını kolaylaştırıyor" dedi.

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, haftanın belirli günlerinde mahalle bazlı moloz toplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu planlı çalışma sayesinde vatandaşlar, inşaat, ev eşyası, budama gibi atıklarını uygun şekilde teslim edebiliyor.

İşte günlere göre moloz toplama yapılan mahalleler: Pazartesi: Evka 5, Ataşehir, Atatürk, Yeni Mahalle; Salı: Balatçık, Maltepe, Aydınlıkevler; Çarşamba: Egekent, Çağdaş, İzkent, Evka 2, Evka 6, Ahmet Taner Kışlalı; Perşembe: Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Uğur Mumcu, Ahmet Efendi, Şirintepe, Köyiçi; Cuma: Küçük Çiğli, Güzeltepe; Cumartesi: Esentepe, Yakakent

“MOLOZ, ÇÖP DEĞİLDİR! ÇAĞRI MERKEZİMİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.”

Çiğli Belediyesi, vatandaşları moloz atıkları konusunda uyararak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/1 ve 41/4 maddeleri gereği, inşaat, eşya, ağaç ve benzeri moloz türü atıkların çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş alanlara bırakılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, bu ihlalin cezai yaptırımı olduğuna dikkat çekti.

Moloz toplama hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Çiğli Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 35 52 numaralı hattını arayarak 3012 dahili numarası üzerinden yetkililere ulaşabilir ve taleplerini iletebilirler.