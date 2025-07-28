Bursa Harmancık'ta yangına neden olan kişi FETÖ bağlantılı çıktı. Bursa Valiliği, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Harmancık ilçesindeki yangına sebebiyet veren dün gece gözaltına alınan şahısla ilgili yeni gelişme aktarıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu yangınlara ilişkin alınan ihbarlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, gözaltına alına şüphelinin, soruşturma kapsamında, geçmişte FETÖ ile bağlantısı dolayısıyla hakkında işlem yapılmış bir şahıs olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.