İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kentteki spor kültürünü geliştirmeye ve sporcu yetiştirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Tüm branşlarda adeta sporcu fabrikası gibi çalışan kulüp Minik, Yıldız, Küçük, Genç ve A Hentbol Takımlarıyla dikkat çekiyor. İzmir’i Süper Lig’de temsil eden Kadın ve Erkek Hentbol Takımları yabancı sporcu oynatmadan sezonu tamamlarken, 13-15 yaş grubundan oluşan küçük kızlar takımı ise final oynayarak Türkiye ikincisi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ortaya koyduğu “Spor Başkenti İzmir” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, adeta sporcu fabrikası gibi çalışıyor. Her yaştan vatandaşı sporla yakınlaştırmayı hedefleyen, aynı zamanda sporcu yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hentboldaki başarılarıyla öne çıkıyor. Küçük kızlar hentbol takımı Aksaray’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda final oynayarak Türkiye ikincisi oldu. Okullarda yapılan tarama testleri sayesinde branşa kazandırılan yetenekli sporcular ile ulusal başarılar elde eden küçük ve genç kız takımlarının 6 genç sporcusu sezon başında A Takım’a yükselmişti.

KONTENJAN VAR AMA KADRODA YABANCI YOK

Ayrıca 10 takımlı Süper Lig’i 7’nci sırada tamamlayan kadın hentbol A takımı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası’nda yarı final oynadı. Süper Lig’de mücadele eden Kadın Hentbol A Takımının 10 oyuncusu altyapıdan yetişmiş 20 yaş ve altındaki genç sporculardan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, 8 yabancı oynatılabilen liglerde de hem kadın hem de erkek takımlarıyla tamamı yerli sporcularla sezonu tamamladı.

“TEMEL HEDEFİMİZ ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın ortaya koyduğu “Spor Başkenti İzmir” hedefine ulaşılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek “Temel hedefimiz altyapıyı güçlendirmek, spora erişimi zor olan çocukları, gençleri sporla buluşturmaktır. Yetiştirdiğimiz sporcularla A takımları oluşturmak ve başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. İzmir’e İzmirli sporcularla başarı getirmek istiyoruz. 34 branşımızın en önemlilerinden biri hentbol. Hentbolda hem kadınlar hem erkeklerde köklü bir yapımız var. Altyapımızı da güçlendirdik. Hentbol branşımızda lisanslı 163 sporcumuz var. Küçük kızlar takımımız Türkiye ikincisi oldu. Finalde inanılmaz bir heyecan yaşadık. Önemli olan o finale ulaşmaktı. Bu güzel gençler bunu emekleriyle başardı. Diğer branşlara da rol model oldu” dedi.

“FABRİKA BACASI TÜTMEYE BAŞLAYACAK”

Ertuğrul Tugay, İzmir’in spor kenti olma özelliğine de değinerek, “Birçok spor branşının ilk faaliyeti, yarışması, turnuvası burada yapılmıştır ya da ülkedeki ilk sporcular İzmir’den çıkmıştır. İzmir’in kültüründe böyle bir güzellik, deneyim var. Biz de bunu beslemeye çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde altyapıda toplamda bin 400 lisanslı sporcumuz var. Bu sporcularımızı yetenek testleriyle tespit ettiğimiz çocuklarla, gençlerle besleyebilirsek işte o zaman fabrika bacası tütmeye başlayacak, şampiyonluklar, madalyalar, kupalar gelecek” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN BURADA TÜRK HENTBOLUNUN GELECEĞİ VAR”

Kulübün eski sporcusu ve kaptanı, yaklaşık 15 yıldır da teknik sorumlu göreviyle hizmet veren Kadın Hentbol Takımları Başantrenörü Senar Dayat ise “Kadın hentbolu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kültür haline geldi, lokomotif branşlardan birisi. Tüm yaş kategorilerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de yarışır durumda. Kızlarımızın potansiyeli yüksek. Bu sene final oynadılar ama bütün yaş kategorileri bizim için şampiyon. Altyapınız olmazsa ayakta durmanız çok zor. Biz bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak oturtmuş durumdayız. Burada Türk hentbolunun geleceği var. Biz gerçekten kızlarımıza güveniyoruz. İnancımız tam. İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer branşlarda da altyapılarıyla ayakta duruyor, gençlerine güveniyor” diye konuştu.

“HENTBOLA İLGİ BÜYÜK”

41 yaşında iken İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla jübile yapan, 2008 yılından beri de kulüpte antrenörlük görevini sürdüren kız hentbol takımları altyapı antrenörü Erdem Dikbaş ise, “Takım sporlarında ve bireysel branşlarda altyapı ve yetiştiricilik misyonumuz çok kıymetli. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde eğitim veren 8 okul ve beden eğitimi öğretmenlerimizle daima iletişim halindeyiz. Hentbol branşına küçük yaş gruplarından inanılmaz bir ilgi var, aileler, çocuklar çok hevesli. Yetiştirdiğimiz çocukların milli takımlara yükseldiğini, şampiyonluklar yaşadığını görmek bizleri çok gururlandırıyor” dedi.

“BİZ BU KULÜPTE HEP DEĞER GÖRDÜK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol A Takım oyuncusu Ece Sözmen de takım altyapısında yetiştiğini belirterek “10 yaşımda başladım, 21 yıldır spor hayatım var. Şu an A takımdayım aynı zamanda A Milli Takım oyuncusuyum. Kızlara iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizler gibi A Milli Takım’a kadar yükselirler. Kulübümüz altyapıya çok önem veriyor. Türkiye ikincisi oldular, onları da tebrik ediyorum. Biz bu kulüpte küçüklükten itibaren hep değer gördük. Bize hep tam destek oldular, A Takım’da da aynı şekilde. Her konuda değer görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SPORCUSU OLMAK ÇOK GÜZEL”

Türkiye ikincisi olan Küçük Kızlar Hentbol Takımı Kaptanı Eda Ay da, “Çok yorucu geçmişti, zor bir gruptan çıktık. Çok emek verdik. Amacımız ilk dörde girmekti. Başardık, ikinci olduk. O yüzden mutlu ve gururluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu olmak çok güzel. Başarı elde ettikçe takımla iyice birleşiyoruz, kendimizle gurur duyuyoruz. Çok heyecanlıyım. Madalyalar aldık, emek verdik. Artık hedefimiz şampiyonluk” dedi.

“SPORCUSUNU DESTEKLEYEN BİR KULÜBÜMÜZ VAR”

Genç Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Özlem Parlu da 10 yıldır kulübün çatısı altında olduğunu vurgulayarak “Milli takım kamplarına katıldım, Türkiye’de dereceler elde ettim. İzmir’de başarılı bir takımımız var. Hedefim öncelikle milli takımda oynamak. Sonrasında Süper Lig takımlarından birinde oynamayı istiyorum. İzmir’de üniversite okuyorum. Çok küçük yaşta İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne girdim. Sporcusunu destekleyen bir kulübümüz var. Antrenörlerimiz çok iyi. Çalışıyoruz, haftanın 4-5 günü antrenmanlarımızı yapıyoruz. Takım olarak iyi dereceler elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.