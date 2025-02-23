İzmir'de Bornova Belediyesi, Madımak’ta katledilen 33 aydın ve sanatçının anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan “Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi”ni Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerle buluşturdu.İZMİR (İGFA) -Küratörlüğünü Emine Özdemir’in yaptığı 33 ressamın, 33 eserinden oluşan serginin açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Açılışa Bornovalıların yanı sıra Bornova Belediyesi Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, meclis üyeleri ve bürokratlar da katıldı. Sergi, 28 Mart 2025’e kadar açık kalacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın bir hafıza olduğunu ve bu hafızayı diri tutmaya devam edeceklerini belirterek, “2 Temmuz 1993’te Sivas’ta kaybettiğimiz 33 aydın ve sanatçıyı anmak, onların mücadelesini unutturmamak hepimizin görevidir. Bornova Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, insan hakları ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin küratörü Emine Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada; “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini bilip sahip çıkmak çağdaş insanın, dolayısıyla da sanatçının birinci görevidir. Bu güzel amaç etrafında toplanan tüm sanatçı arkadaşlarıma ve başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere çabamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DAHA GÜZEL GÜNLER İÇİN ÇABALIYORUZ

Bornova Belediyesi Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan ise serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Keşke 1993’ten bu yana her şey daha iyiye gitmiş olsaydı ve bambaşka şeyleri konuşuyor olsaydık. Bizim amacımız bu günlerin aksini yeşertmek. Madımak’ta katledilen aydınlık insanlarımızı anmaya, yaşadıklarımızı unutmamaya, daha güzel günler için çabalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu arada 33 ressamın, 33 eseriyle katıldığı sergi, farklı sanatçıların da dönüşümlü olarak dahil olmasıyla toplam 33 farklı mekânda sanatseverlerle buluşacak. Ziyaretçiler, müzikologlar Adil Aslan ve Belda Gürol tarafından özenle seçilmiş klasik müzik eserleri eşliğinde tabloları görme fırsatına sahip olacak.