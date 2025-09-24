Bornova Belediyesi, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i ölümünün 29. yılında Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlediği konserle andı. TKM sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte Müren’in yeğeni Özlem Güner anılarını paylaşırken, Başkan Ömer Eşki de Zeki Müren’in Türk sanatına ve kültürüne kattığı değerleri vurguladı.İZMİR (İGFA) - “Sanat Güneşi” Zeki Müren, ölümünün 29. yılında Bornova Belediyesi’nin düzenlediği özel bir konserle anıldı. “Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında” ismiyle gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

TKM sanatçılarının sahne aldığı ve Şef Turgay Kızıltuğ yönetimindeki koronun usta sanatçının sevilen eserlerini seslendirdiği gecede, Coşkun Saygılı sunuculuğu, Fatih G. Tekin ise genel koordinatörlüğü üstlendi.

ÖZLEM GÜNER’DEN DUYGU DOLU ANILAR

Konserin özel konukları arasında yer alan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, unutulmaz sanatçıya dair anılarını katılımcılarla paylaştı. Güner ayrıca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne burs bağışında bulunduklarını duyurarak, “Laik ve demokratik cumhuriyetimizin yaşatılması, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında çağdaş bir topluma ulaşılması için yaptığınız çalışmalar ve duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: “ZEKİ MÜREN İÇİN NE YAPSAK AZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de konsere katılarak Bornovalılarla birlikte Sanat Güneşi’ni andı. Eşki, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Zeki Müren için ne yapsak, ne kadar ansak azdır. O sadece sanat güneşimiz değildi. Zarafetin, kibarlığın, beyfendiliğin, güzel Türkçe konuşmanın en önemli temsilcisiydi. Türkiye’ye şarkılarının da ötesinde çok büyük güzellikler kattı. Bu konserin düzenlenmesinde emek verenlere ve buraya gelen Bornovalılara çok teşekkür ediyorum.”

Etkinlikte önemli bir müjde de Başkan Eşki’den geldi. Bornova’da yakında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bir şubesinin açılacağını duyuran Eşki, “Buradan nice kız çocuğunun eğitimine elbirliğiyle katkı sağlarız. Ben bu konuda Bornovalılara güveniyorum” dedi.