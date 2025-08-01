İzmir Bornova Belediyesi ile Çiğli Rotary Kulübü, geri dönüşüm ve çevre bilincini artırmak amacıyla “Atık Bank Projesi” için iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Atık Bank konteynerleri ve ekipmanları Rotary Kulübü tarafından Bornova Belediyesi’ne bedelsiz teslim edilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İzmir Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yontan, çevre bilincini yaygınlaştırmak, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. “Atık Bank Projesi” kapsamında hazırlanan protokol Bornova Belediyesi ile Çiğli Rotary Kulübü arasında karşılıklı imzalandı.

EŞKİ; "ATIK BÜYÜYEN SORUN"

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre ve geri dönüşüm konularının yerel yönetimler için temel önceliklerden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çiğli Rotary Kulübü’ne bize bu projede öncülük ettikleri için teşekkür ediyoruz. Giderek büyüyen bir atık sorunumuz var, artık son noktadayız. Eğer durumu buradan tersine çeviremezsek, gerçekten altında boğulacağımız bir çevresel krizle karşı karşıyayız. Bu iş birliğiyle vatandaşlarımızı bilinçlendirecek ve daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

MEHMET ALİ YONTAN: "BU VİZYONUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURURLUYUZ"

Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yontan ise projeye olan inancını şu sözlerle ifade etti: “Bornova Belediyesi ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkan Ömer Eşki’nin çevre konusundaki vizyonu ve duyarlılığı sayesinde, bu projeyi başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımız evsel atıklarını pazaryerine getirdiklerinde çevreye olan katkılarını bizzat görecekler.”

Atık Bank nedir?

“Atık Bank Projesi” kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, doğaya zarar vermeden toplanması ve hammaddeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje sayesinde:

Vatandaşlara çevre eğitimi verilecek.

Bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.

Geri dönüşüm konteynerleri (Atık Banklar) kurulacak.

Bu konteynerler bilgisayar, yazıcı, masa, terazi gibi ekipmanlarla donatılacak.

Tüm ekipman ve sistem Rotary tarafından Bornova Belediyesi’ne bedelsiz teslim edilecek.

1 yıllık yol arkadaşlığı

Protokol kapsamında oluşturulacak Atık Bank, Bornova’nın belirlenen noktalarında kurulacak ve en geç 60 gün içerisinde Bornova Belediyesi’ne teslim edilecek. İş birliği protokolü 1 yıl süreyle geçerli olacak. Taraflar bu süre zarfında sürdürülebilirlik, eğitim, kampanya ve uygulama süreçlerinde birlikte hareket edecek.