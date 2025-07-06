Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme uçağı talebinin reddedildiği iddiasını yalanladı. Bakanlık, 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile yangınla mücadelede dünyanın en güçlü filolarından birine sahip.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı için yetki talep ettiği ancak reddedildiği” yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın hiçbir somut belge veya resmî başvuruya dayanmadığını ve kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturmayı amaçlayan bir dezenformasyon olduğunu belirtti.

BAKANLIĞIN YANGINLA MÜCADELE KAPASİTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 itibarıyla 27 uçak, 105 helikopter ve 438 ton su atma kapasitesiyle yangınla mücadelede güçlü bir filo oluşturduğunu vurgulayan Merkez, 14 aktif insansız hava aracı (İHA) ile Türkiye’nin bu alanda dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Yangınla mücadele faaliyetlerinin modern teknolojiyle en üst düzeyde sürdürüldüğü kaydedildi.

"BELEDİYELERİN YETKİSİ YOK"

Açıklamada, mevzuat gereği belediyelerin yangın söndürme uçağı temin etme, kullanma veya yönlendirme yetkisinin bulunmadığı, bu sorumluluğun Orman Genel Müdürlüğü’nde olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda herhangi bir resmî başvuru yapılmadığı da vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarının bu tür asılsız haberlerle bilgi kirliliği yarattığını ve vatandaşların hassasiyetlerini istismar ettiğini ifade etti.