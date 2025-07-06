Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), denizlerin korunması adına yürüttükleri “Denize +1 Nefes” projesini, vatandaş katılımını odağına alan Mavi Atlas uygulamasıyla yeni bir boyuta taşıdı. Uygulama, deniz canlılarını belgelemeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) iş birliğiyle 2022’de başlatılan “Denize +1 Nefes” projesinin dördüncü fazı, Türkiye’nin ilk dijital su altı biyoçeşitlilik haritası Mavi Atlas uygulamasının tanıtımıyla başladı.

Uygulama, profesyonel dalgıçlar, denizciler ve vatandaşların katılımıyla deniz canlılarının gözlemlerini konum bilgisi ve görsellerle kaydetmesini sağlayacak.

Uzmanlar tarafından incelenen veriler, iklim modellemesi ve yeni deniz koruma alanlarının belirlenmesi gibi çalışmalara katkı sunacak.

VATANDAŞLAR DENİZLERİN KORUYUCUSU OLACAK

Mavi Atlas, kullanıcıların deniz canlıları hakkında bilgi edinmesini sağlarken, doğa ile bağı güçlendiriyor ve toplumsal farkındalığı artırıyor. Uygulama, denizleri koruma sorumluluğunu kolektif bir çabaya dönüştürerek kullanıcıları aktif birer koruyucu haline getiriyor.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Onur Altürk, 56 yıllık bir şirket olarak, çevreyi ve paydaşlarımızı güçlendiren projelere odaklandıklarını belirterek, "Dünya Ekonomik Forumu’na göre, biyoçeşitlilik kaybı önümüzdeki on yılın en büyük risklerinden biri. Denize +1 Nefes projesiyle Marmara’da mercanlara hayat verdik, izleme sistemleri kurduk. Mavi Atlas ile su altı yaşamını belgeleyerek doğayla ilişkimizi yeniden tanımlıyoruz. Bu, kolektif bir çağrı ve geleceğe yönelik bir yolculuk” dedi.

DYKD Başkanı Volkan Narcı ise, Mavi Atlas’la ilgili yaptığı değerlendirmede, denizlerdeki canlıları dijital olarak kaydetmek, koruma alanlarını görünür kılmak ve farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Son 50 yılda Akdeniz’deki balık popülasyonu yüzde 34 azaldı. Denizleri korumak, doğa ve iklim için bir zorunluluk. Mavi Atlas, bu çabanın kültürel, ekonomik ve etik bir sorumluluğu" diye konuştu.