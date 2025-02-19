Kocaeli Valiliği, İl Jandarma Müdürlüğü, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü farkındalık faaliyetleri kapsamında “Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi” düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, İl Jandarma Müdürlüğü, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında “Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi” gerçekleştirildi.

Narkotik, uyuşturucu kullanımı ile mücadele eğitimi İZMEK kurs merkezinde eğitim gören tüm kursiyerlere verildi. Eğitimde, uyuşturucu madde bağımlılığının fiziksel ve psikolojik etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve koruyucu önlemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Kursiyerlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde anne ve anne adaylarına madde kullanımının farkındalığı, maddelerin görünümü ve fiziki tanımı (neye benzediği) gençlerin bu konuda yardıma nasıl ulaşacakları, bu ve benzeri durumlardan gençlerin nasıl uzak tutulabileceği ile ilgili olarak İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgi verildi. Eğitim sonunda katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. İzmit’te bulunan farklı mahallelerdeki İZMEK kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek olan eğitimler ile toplumda annelerin madde kullanımı konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor.