İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazaları modeli İZMAR, Türkiye’ye örnek oluyor. İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, Eskişehir’de düzenlenen Gıda Güvenliği Paneli’nde İZMAR modelini anlattı.İZMİR (İGFA) - Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri güvenli gıdayla uygun fiyatla buluşturma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen tanzim satış mağazaları İZMAR, Türkiye’ye örnek oluyor. Sağlıklı Kentler Birliği ve Tepebaşı Belediyesi ortaklığında Eskişehir’de düzenlenen Gıda Güvenliği Paneli’nin “İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından kente kazandırılan İZMAR modeli anlatıldı. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Barbaros’un moderatörlüğünde düzenlenen panelde, İZTARIM AŞ Genel Müdürü Öztürk Kurt, sadece 3 aylık sürede İzmirlilerin gönlünde taht kuran İZMAR’ın hikayesinden bahsetti.

“ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARA, BASKILARA RAĞMEN KURULDU”

3 aylık sürede İZMAR’ın 7 mağazaya ulaştığını belirten Öztürk Kurt, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekonomik ve siyasi baskılara rağmen, İzmir halkını güvenli alışverişle buluşturmak için kararlılıkla bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi. İzmir’de tanzim satış ruhunun Tansaş modeli ile hafızalarda yer ettiğini söyleyen Kurt, o ruhun yeniden canlandırıldığını belirterek “Geçmiş dönemlerde yapılan iyi örnekleri ve İzmir’de kaybedilen bu alışkanlıkları tekrar hayata geçirebilmek için her şeyi en ince detayına kadar kontrol ederek yolumuza devam ettik” dedi.

“ARACISIZ MARKETLERE ULAŞTIRDIK”

Öztürk Kurt, İZMAR raflarında tamamen İzmirli üreticinin yerli besilerinden elde edilen sağlıklı etlerin yer aldığını ifade ederek “Gıda konusunun ne kadar hassas olduğunu, maliyetlerin yüksek olduğunu, kırmızı ete ulaşmanın ne kadar pahalı bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Güven de çok önemli. İZTARIM AŞ bünyesinde bulunan Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde sağlıklı, güvenli bir sistem kurduk. Et ürünlerini buradan hiç aracı olmadan doğrudan marketlere ulaştırmayı da başardık” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARA BİR NEBZE İLAÇ OLMAK İSTEDİK”

İZMAR raflarında uygun fiyatla satılan süt ürünlerinin aynı zamanda İzmirli üreticiye de umut olduğunu ifade eden Öztürk Kurt, “Süt ve süt ürünlerimizi Bayındır’daki süt fabrikamızda üretiyoruz. Süt üretiminin bugün geldiği koşulları hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçmiş dönemde üreticiler, sütlerini ulusal firmalara düşük fiyatla satmaktan imtina etmişti. Hepimiz, Tire’nin, Ödemiş’in, Bayındır’ın, Kiraz’ın derelerinden süt aktığını duymuşuzdur. O bölgelerde yaşanan orman yangınlarına, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara bir nebze de olsa ilaç olabilmek için sütleri kendi imkanlarımızla kendi fabrikalarımızda üreterek marketlerimizde satışını gerçekleştirmeye çalıştık” diye konuştu.

YIL SONU HEDEFİ 20 MAĞAZA

Türkiye’nin her yerinde İZMAR modelini hayata geçirmek isteyen kurumlara tüm desteği vereceklerini ifade eden Öztürk Kurt, İZMAR’ın yeni ürün yelpazesi ve mağaza hedefiyle ilgili ise “Kısa vadede 7’nci mağazamızı açtık. Bu ay sonuna kadar 3 mağazamızı daha hayata geçireceğiz. Temennimiz yıl sonuna kadar 20 mağazaya ulaşmak. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ürünleri değil, temel anlamda ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyi, kendi çatımız altında toparlamaya çalışıyoruz. Ayran üretimini hayata geçireceğiz. Sadece İzmir ve Ege kooperatifleri değil Türkiye’de hemen hemen her yeri tarıyoruz. Son olarak Karadeniz Bölgesi’nde İZMAR markalı çay üretimimiz de başlıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda o bölgedeki üreticinin de çayını alarak İZMAR markasıyla vatandaşımıza ulaştırmanın en önemli ayağı olacağız” ifadelerini kullandı.