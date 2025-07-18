İzmit Belediyesi, hasta bakıcılığı alanında faaliyet gösterdiğini iddia eden bir kişi veya şirketin, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adını kullanarak dolandırıcılık yaptığına dair uyarıda bulundu. Vatandaşlar savcılığa başvurmaya çağrıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hasta bakıcılığı alanında faaliyet gösterdiğini öne süren bir kişi veya şirketin, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ortak çalıştığını iddia ederek vatandaşları dolandırdığına ilişkin bir uyarı yayımladı.

Belediyeye ulaşan şikâyetlerde, söz konusu kişi veya şirketin özellikle yabancı uyruklu vatandaşları çalıştırdığı ancak ödemelerini yapmadığı belirtildi.

Belediye, yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi’nin veya Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in hiçbir özel şirketle böyle bir ortaklığı bulunmamaktadır. Belediyemizin adını veya başkanımızın ismini referans göstererek güven kazanmaya çalışanlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.