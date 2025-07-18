Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alanında hayata geçirdiği, yüz yıllık hikâyenin yeniden yazılacağı Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtımını gerçekleştirdi, lise hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’nin ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek önemli bir adımı atmaktan gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Hepiniz bugün tarihi bir güne şahitlik ediyorsunuz. Burası benim uzun yıllar arzu ettiğim bir hayalimdi. Yüzyıl önce havacılık tarihinin başladığı Kayseri’de 25 bin metrekare alanda mimarisi ile Türkiye'de tek olan lisemizi yaptık. Bu okulumuzun proje aşamasında İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi yerlerde ilgili kurum ve kuruluşları gezip görüşlerini aldık. Hemen okulun yan tarafına Türkiye'nin ilk havacılık ortaokulunu yapacağız inşallah. Arkasına ise bir yurt yapacağız. LGS ile öğrenci aldığımız için Türkiye genelinden öğrenci alınacak.

Burada okuyacak tüm öğrencilerimize burs desteği sağlayacağız. Eğitim alanına damga vurmuş bir okulu Melikgazi olarak hayata geçiriyoruz. Türkiye’de 12 adet okul Savunma Sanayi Başkanlığımızın desteği ile yürüyecek. Bu okulumuz da onlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın, TUSAŞ, TAİ, başta olmak üzere TOMTAŞ gibi kurumların buraya destekleri olacak. Öğrencilerimiz buralarda staj yapacaklar hem de istihdam oluşacak. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak MEB ve Savunma Sanayi Başkanlığımız ile bir protokol yaparak, bu lisenin sürdürülebilir olması ve her türlü imkana kavuşması için destek vereceğiz.Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile mühendislik fakültelerinde eğitim alabilecek. ” dedi.