Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme videosu yayınlayarak testin başarılı geçtiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balistik füze geliştirme test videosunu paylaştı.

Görgün, paylaşımda, “Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan’a ve emeği geçen herkese…” dedi.