İstanbul’da Bayburt Köy Derneklerimizin tamamından Deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye devam etti.

Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 il büyük yıkıma uğradı.Bayburt’tan olduğu gibi İstanbul ve civarından da Bayburt İl ve Köy Derneklerimiz duyarsız kalmadı ve Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için yarıştılar.

İşadamlarımız ve Esnaflarımız Deprem bölgesine araç ve gıda yardımı gönderdiler.

Bazı Derneklerimiz yardımları bizzat teslim etmek için Deprem bölgesine kendileri giderken bazı Derneklerimizde Afad ve Kızılay eliyle yardımları ulaştırdılar.