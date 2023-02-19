Kahramanmaraş’ta yaşanan Deprem sonrası Türkiye’de bir çok ile olduğu gibi Bayburt’a da Depremzede aileler geliyor. Bayburt’a yaklaşık 6.000 nüfus gelmesi bekleniyor.

Bayburt Valiliği ile birlikte İstanbul’daki, Sivil toplum kuruluşlarımız Bayburt’a gelen Depremzede Aileler için kampanya düzenlendi.

İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarımız,Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet vakfı ve Bayburt Kültür ve yardım Derneğimizle birlikte,İstanbul’daki tüm Sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kampanyayı yürütüyorlar.

Kampanyanın ilk toplantısı Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet vakfının Maltepe deki merkezinde İl Derneklerimizin bir araya gelmesiyle başlatıldı.

Toplantıda alınan karar gereği Av.İsrafil Kahraman başkanlığında, Bayburt Kültür ve Yadım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Şairzihni Dernek Başkanı Osman Öztürk,Demirözü Dernekler birliği başkanı Özgen Aktan, İstanbul Bayburt Gençlik ve spor Dernek Başkanı Selahattin Berker ve komisyon sekreteri olarakta Levent Ayazdan oluşan bir komisyon kuruldu.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinin organize ettiği İkinci toplantı cumartesi akşam Anadolu yakasında bulunan Derneklerimizin bir araya gelmesiyle gerçekleşti.Komisyon Başkanı Av.İsrafil Kahraman Kampanyanın detayları hakkında hemşerilerimizi bilgilendirdi. Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül kampanyaya destek verilmesini konusunda konuşma yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Üçüncü toplantı Fındıkzade de Pazar sabah kahvaltısında Avrupa yakasında bulunan Derneklerimizle gerçekleşti. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Bayburt’a gönderilen Depremzede Aileler için bir araya geldik diyerek Derneklerimizin yardım taahhütlerini vermelerini istedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet vakfı Başkanı ve Yardım Kampanyası Komisyon başkanı Av.İsrafil Kahraman,Kampanyanın detayları hakkında bilgi vererek 2.500.00 tl Derneklerimizden taahhüt aldık bu rakam daha da yukarı çıkacak bundan eminim.Yardım Kampanyasını Valilikle birlikte organize ediyoruz.Yardım yapacak Derneklerimiz ödemelerini Valiliğin bu kampanya için açtığı hesap numarasına göndereceklerini belirtti.Bu kampanyada Köy dermeklerimizin Zekat ve fitrelerle birlikte yardımlarının Altı ay süreyle toplayarak bu hesaplara yatırmalarını talep etti.

Komisyon sekreteri Levent Ayaz Kampanya detayları hakkında ,Dernek başkanlarımıza bilgi verdi.

Söz alan Dernek Başkanları kampanyayla ilgili fikirlerini beyan ettiler.