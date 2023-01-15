İstanbul’da kışın devam eden gelenek “Bayburt Akşamları” bu hafta Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şubedeydi.

Bağcılar Şubede Bu hafta kış akşamlarının vazgeçilmezi tel helvası ve Bayburt türküleri eşliğinde bir araya gelen hemşerilerimiz hasret giderdiler.

Programda Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk hoş geldiniz konuşması yaptı ve katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür etti.

Programa İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Gökhan Zeybek,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız,Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak,Bağcılar Park ve Bahçeler Müdürü Nejdet Akbulut,Şube Başkanları,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Gökhan Zeybek ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Bağcılar Park ve Bahçeler Müdürü Nejdet Akbulut selamlama konuşması yaptılar.

Bayburtlu Sanatçı Sehlan Bayburt türküleriyle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattı.