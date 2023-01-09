Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar şubesinde Hemşerilerimizin katılımıyla ,”Bayburt Akşamları”programı devam etti.

İstanbul’da hemşerilerimizin bir araya gelmesine vesilen program her hafta farklı bir dernekte icra ediliyor.

Bu haftaki programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bir önceki genel başkan Faruk Kılıçaslan,Dernek üyeleri ve hemşerilerimiz katıldı.

Bu hafta Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek ve yönetimi hemşerilerimizi şubede misafir ettiler.

Yemek ikramının da yapıldığı programda yöresel türkülerimizle birlikte güzel bir akşam yaşatıldı.