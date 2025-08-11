İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ve İyilik İçin Sanat Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “Ay Tozunda Yürür Gibi” başlıklı sergi, Taksim Sanat’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün üstlendiği “Ay Tozunda Yürür Gibi” sergisi, 15 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Sanat’ta izleyiciyle buluşacak.

Resim, heykel, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı mecralardan oluşan yapıtlar, benliğe yapılan bireysel yolculukların izini sürüyor.

Sergi, adını Ay yüzeyine atılan ilk insan adımlarından ilhamla “Ay Tozunda Yürür Gibi” metaforundan alıyor. Her bir yapıt, sessiz ama iz bırakan bir içe dönüş hareketini çağrıştırıyor. Bu içsel keşif, şiirsellik ve kırılganlıkla örülü, yön duygusunu kaybetmeden ilerleyen bir benlik haritasına dönüşüyor. Sergi açıklama metninde Jacques Lacan ve Michel Foucault gibi düşünürlerin kuramlarıyla temellendirilen bu yaklaşım, sanatçıların bireysel üretimlerini kolektif bir düşünce alanında buluşturuyor.

Benliğe yapılan bu ontolojik yolculukta, yapıtlar yalnızca kişisel anlatıların dışavurumu değil, aynı zamanda toplumsal yapıların ve görünmez iktidar ilişkilerinin benlikte açtığı çatlakların sanatsal karşılıkları olarak beliriyor. Duyguların, kimliğin ve aidiyetin katmanlı doğasına temas eden üretimler, izleyiciye dilin ötesinde bir deneyim sunarken, sanatın kolektif hafıza oluşturmadaki rolüne de dikkat çekiyor.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sanatın bireysel hafızayla toplumsal belleği buluşturan etkileyici gücüne inanıyoruz. ‘Ay Tozunda Yürür Gibi’ sergisi, bu bağlamda hem sanatçının iç dünyasına hem de izleyicinin düşünsel yolculuğuna alan açıyor. Taksim Sanat’ta farklı disiplinleri bir araya getiren bu özgün seçkiyi sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ise, metrodan geçen yolculardan sergiye özellikle gelen sanatseverlere kadar farklı kesimlerden ve her yaştan insanla buluşma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Bu karşılaşmalar, sanatın halkla kucaklaşmasını sağlarken sanatçılarımıza da ilham veriyor. Hem kurumların hem de sanatseverlerin desteğiyle sanatın daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.