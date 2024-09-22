İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en yoğun spor tesislerinden Tuzla Kafkale Spor Kompleksi, kapsamlı bir tadilattan geçti. 26 yıllık tesis, öncelikle depreme karşı güçlendirildi. Çok amaçlı spor salonu ve yüzme havuzu tamamen yenilendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla Kafkale Spor Kompleksinde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

1998 yılında hizmete giren tesisin ilk olarak 26 yıllık çatısı tamamen yenilendi. Çalışmalar kapsamında tesisin yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu da yenilendi.

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Önceki yıllarda üzeri kapalı hale getirilen tenis kortlarına da bu dönemde 8 adet soyunma odasının olduğu yeni bir bina kazandırıldı. İç ve dış cephe boyasının da yapıldığı Kafkale Spor Tesisindeki en önemli çalışma ise tesis binasının depreme karşı güçlendirilmesi oldu. Tesis böylece daha güvenli hale getirildi.

Tesisin açılmasıyla birlikte İstanbullular, aero dans, basketbol, cardio-mix, jimnastik, fitness, futbol, hiit, kick boks, masa tenisi, mat egzersizleri, okçuluk, paletli yüzme, reformer, spinning, taekwondo, tenis (kapalı kort) ve yüzme branşlarında spor yapmaya başladılar. Kafkale Spor Kompleksi yıllık 22 bin 500 kişiye sunduğu 362 bin seans spor hizmetiyle İBB’nin en yoğun kullanılan spor tesisleri arasında yer alıyor. Ayrıca İBB tarafından tadilat sırasında tesis bahçesinde başlayan kreş yapımının çalışmaları da devam ediyor.