Bu Hafta ilk Maçını Deplasmanda Kazımpaşa birlik sporla Sakarya da saat 15.00’te oynayacak.

Geçtiğim sezon 3. Lige yükselme şansını yitiren Bayburt 1918 FK kulübü Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Bal liginde 6. Bölge 2. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Bayburt 1918 FK 3. Lige yükselme yolunda play-off maçlarında elenmişti.

Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu’nun Başkanlığı bırakmasının ardından Kongreye giden Bayburt1918 FK Kulübü Başkanlığına Hayati Battal Seçildi.

Yeni bir yönetimle yoluna devam edecek olan Bayburt1918 FK Kulübü As Başbakan Cengiz Yıldırım,Yeni bir ekip kurduk,Bayburt ismini en iyi şekilde temsil etmek için Bayburtlu hemşerilerimin maddi,manevi desteklerini bekliyoruz dedi.

Bu Hafta ilk Maçımızı Deplasmanda Kazımpaşa birlik sporla Sakarya da saat 15.00 da oynayacağız hemşerilerimizi maça davet ediyorm dedi.

Bayburt1918 FK Kulübü, Bal ligi,U13 Ligi,U14 Ligi,U15/AU16 Ligi,U17/A Büyükler,U11 Ligi,U12 Ligi,U18 kategorilerine katılabiliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Gruptaki takımlar

1 Arifiye Kalaycı

2 Bahçelievlerspor

3 Bayburt 1918 FK

4 Bilecik 1969 SK

5 Çerkezköy 1911

6 Çorluspor 1947

7 Hendek Dereköy

8 Hendekspor

9 Kazımpaşa Birlikspor

10 Küçükçekmece Sinopspor

11 Modafen FK

12 Serdivanspor

13 Tekirdağspor

14 Vefaspor