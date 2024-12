İstanbul'da Şile Devlet Hastanesi güzergahı Otoban yol üzerinden ulaşımı noktasında yaşanılan sıkıntılara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “ Neşter Vurdu” kısa zaman içerisinde hazırlanan proje hızla sürdürülen çalışmalar sonucunda hizmet vermeye başlamıştı. Vatandaşların araçlarıyla gelişine kolaylık sağlamak ve toplu taşımayla gelen vatandaşların da can güvenliği için yaya üst geçidi hayata geçti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Devlet Hastanesi için kısa zamanda yapılan hazırlanan ve bitirilen proje için sade bir tören düzenlendi.

Düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ,Kamu Kurum Amirleri Muhtarlar Dernek Başkanı ve çok sayıda muhtarın yanı sıra Şile Devlet Hastanesi yetkilileri katıldı.

Tören öncesi katılımcılarla sohbet eden ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın yanına gelen iki kız çocuğu "Hoş Geldiniz Bakan Amca" diyerek kendisine selem veren çocuklara Bakan Yardımcı Boyraz “ Ne güzel soğuk havaya rağmen iki tane evladımızı görmek içimizi ısıttı” diyerek geleceğin gençleriyle fotoğraf çektirdi.

Karayolları 1.Bölge Müdürü Şenol Altıok, Şile Ağva Kandıra yolunun İstanbul ilinin Ankara ve Kocaeli illerine bağlayan D100 oto yollarının dışındaki tek alternatifi olduğuna dikkat çekti.

Altıok konuşmasında, Marmara'nın en büyük lojistik ve ticari kapasiteye sahip Kocaeli ve İstanbul illerini birbirine bağlayan ayrıca Anadolu’ya bağlayan Devlet yolu olarak büyük önem arz ettiğini belirterek, "Özellikle son yıllarda Şile, Ağva, Kandıra, Kaynarca bölgelerinde konut edinmedeki artışı ve turizm potansiyelinin hızla artması ayrıca Kandıra, Kaynarca, Karasu bölgelerindeki endüstriyel tesislerin, limanların İstanbul iline bağlantısını sağlaması nedeniyle trafik artışında ciddi artışlar meydana geliyor. Şile Devlet Hastanesine erişim noktası olarak Meşrutiyet kavşağı üzerinden İmar yolu bağlantısıyla sağlanıyordu. Anayol trafiği üzerinde oluşan artış ve imar yolu üzerinde yer alan yaklaşık 1 km mesafede erişimi Acil vakalarda ambulansların girişinin gecikmesi hastaneye ulaşım noktasında olumsuzluk teşkil ediyordu. Bu durum karşısında hastaneye otoyol üzerinde direk hastaneye ulaşım noktasında ve yaya olarak gelen vatandaşlarımız içinde üst geçit projesini birlikte hazırladık ve kısa zamanda hayata geçirdik” diye konuştu.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da, kısa zaman önce bitirilen bu projenin hayata geçmesi ve bugün hep birlikte hayata geçen bu önemli projede emeği geçen herkese başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere Bakan Yardımcımıza, bölge Müdürlüğümüze emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Şile’nin İstanbul’un yeşiliyle, mavisiyle doğasıyla, deniziyle saymakla bitmeyecek güzellikleriyle İstanbul’umuzun incisi vurgusunu yaptı. Bakan Yardımcısı Boyraz, Şile ‘nin özellikle yaz aylarında zaman zaman hafta sonlarında artık yoğun bir trafik akışının olduğu bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "Burada yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu yaşayan halk elbette bilir ama bir örnek vermek gerekirse “Dağın Eteğindekiler Dağın Yüksekliğinin Farkına Varmazlar” diye ama Şile insanımızın bunun farkında olduğuna ben inanıyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş. Bizlerin bir derdi var, bir mücadelesi var. Bu mücadelemizde milletimizin refahını artırmak, milletimizin mutluluğunu artırmak, milletimizin ekmeğini büyütmek. Bunun mücadelesini yapıyoruz bakın bugün ulaşımda devasa projeler yaptık. Anadolu’nun değişik bölgelerine gittiğiniz zaman Türkiye’nin hangi vilayetine giderseniz ulaşımın izini, ayak izini görürsünüz. Hava yoluyla gittiğiniz zaman o izleri orada da görürüsünüz, Karayoluyla, demiryoluyla gittiğiniz zaman her noktaya ulaşımın ve erişimin kolaylaştığı 6.000 km den 29.000 km çıkan bölünmüş yol ağından,50 km lik tünellerden bugün 750-800 km lik tünellerin yapıldığı, sıfır km olan hızlı tren hatlarının bugün 2 bin 500 km olduğunu kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını, deniz yollarında ki ulaşımlarda her yerde hizmetlerimiz katlanarak devam ediyor" diye konuştu.

Boyraz, burada yapılan üst geçidimizin yanında bir üst geçit daha Ahmetli kavşağına doğru yerleşim alanlarına yakın noktada yapılacağını belirterek, çalışmada alın teri döken çalışma arkadaşları, Karayolları ekipleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.