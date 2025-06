Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “80’ler, 90’lar ve Şiirlerimiz” konseri düzenlendi. Türk Sanat Müziği ve döneme ait şiirlerin duygusal yolculuğu izleyicilere nostalji dolu bir gece yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “80’ler, 90’lar ve Şiirlerimiz” adlı Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen konser, izleyicilere hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Konseyi Şiir Evi Pamukkale Amatör TSM Topluluğu tarafından sahnelenen ve Şef İbrahim Davulcu yönetiminde hazırlanan konserde, 1980’ler ve 1990’ların hafızalara kazınmış Türk Sanat Müziği eserleri ile şiirler bir araya getirildi. Sahneye çıkan topluluk, profesyonel düzeydeki performanslarıyla salonu dolduran sanatseverleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Vekili Ali Marım, Büyükşehir Belediyesi olarak sanata her zaman önem verdiklerini ifade ederek “Sanat Şehri Denizli” ilkesiyle çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Vekili Marım konuşmasında, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanat ve kültürden vazgeçmeyeceğiz. Her gün, her yerde, etkinlik alanlarımızda sanatı ve kültürü sürdürmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önderliğinde “Sanat Şehri Denizli” çabamız her geçen gün daha da artıyor. Emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda topluluk üyeleri uzun süre ayakta alkışlandı.